إصابة رئيس بولندا بفيروس كورونا رغم تلقيه 3 جرعات من اللقاح

أصيب رئيس بولندا، أندجي سيباستيان دودا، بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، بفيروس كورونا المستجد، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

إصابة رئيس بولندا بفيروس كورونا

وأضاف رئيس الديوان البولندي، باول سيزرت، أن الرئيس بخير ووضعه مستقر، وليست لديه أعراضًا حادة، كما أنه يخضع لرعاية طبية مستمرة داخل المستشفى، مؤكدا أن الرئيس تلقى ثلاث جرعات من لقاح كورونا في أبريل ويونيو وديسمبر من العام الماضي.

وحذر وزير الصحة آدم نيدزيلسكي، من تفاقم الوضع الوبائي بالبلاد، متوقعا ذروة حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة من يناير الجاري، وقال إن الحكومة تستعد لسيناريو كارثي محتمل.

إعداد الملقحين ضد فيروس كورونا في بولندا

وفي السياق ذاته، كانت وزارة الصحة البولندية، منحت 47 مليونا و167 ألفا و673 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بولندا حتى يناير الجاري، كما جرى تطعيم أكثر من 21 مليون شخص بالكامل ضد الفيروس في بولندا، مؤكدة أن إجمالي حصيلة التطعيمات تضمنت لقاحات ذات جرعتين من شركتى «فايزر - بيونتك»، و«موديرنا»، و«أسترازينكا»، بالإضافة إلى اللقاح ذو الجرعة الواحدة من شركة «جونسون آند جونسون»، وفقًا لإذاعة «بولندا الدولي».

إصابات فيروس كورونا في بولندا

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء سجلت بولندا، 11 ألفا و667 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و433 حالة وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 4 ملايين و145 ألفا و518 إصابة، و98 ألفا و34 حالة اجمالى الوفيات.

و فى نهاية العام الماضى، أعلنت سلطات الصحة العامة فى بولندا، تسجيل أول حالة إصابة بمتحور «أوميكرون» لفيروس كورونا بالبلاد، وتشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس ومتحوراته الجديدة.