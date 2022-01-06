نقابة العلاج الطبيعي تشدد على المراكز بمراجعة الإرشادات السريرية

أكد الدكتور أسامة حفني، عضو النقابة العامة للعلاج الطبيعي، أن المراكز التي تتقدم للاعتماد دوليا وغيرها، يجب عليها أن تولى المرضى ذو الخطورة العالية رعاية خاصة، والتي تشمل رعاية «المصابين بأمراض معدية، ومرضى ضعف المناعة»، الذين يتلقون العلاج الكيميائي، مشددا على ضرورة تعريف المبادىء التوجيهية السريرية القائمة على الأدلة لتقييم العلاج الطبيعي، وتقديم أفضل الرعاية الصحية.

إرشادات الممارسة السريرية يجب أن تتضمن تقييم القدرات المعرفية

وأضاف «حفني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أي مركز علاج طبيعي يتعامل مع الأطفال يحتاج إلى التأكد من المبادىء التوجيهية السريرية القائمة على الأدلة المتاحة، وتستخدم لتحديد التقييم وخطة الرعاية المناسبة للمرضى، ويجب مراجعة هذه الإرشادات السريرية وتحدث مرة واحدة على الأقل سنويا.

وأكد عضو النقابة العامة للعلاج الطبيعي، أن إرشادات الممارسة السريرية للأطفال يجب أن تتضمن تقييم القدرات المعرفية والرعاية، وفحص وعلاج التشوهات الخلقية ومخططات النمو.

جميع المرضى عرضة للسقوط

وأشار الدكتور أسامة حنفي، إلى أنه لتوفير مزيدا من الراحة للمريض وتحسين وظائفه ومستوى رضاه، يجب على مركز العلاج الطبيعي أن يضع سياسة وإجراءات لضمان فحص جميع المرضى، بحثا عن الألم وتقييمه وعلاجه عند وجوده، موضحا أن هذه السياسة يجب أن تتناول منهجية فحص الألم لتشمل جميع المرضى، باستخدام أداة فحص صالحة وقائمة على الدليل، وتحديد تقييم الألم أو عملية إعادة التقييم وطرق العلاج الطبيعي المناسبة أو التقييمات المستخدمة لعلاجه، ومعدل تكرار الإعادة، ومتطلبات التوثيق هذا التقييم، ونتائج إعادته وخطة العلاج.

ونوه إلى أن جميع المرضى عرضة للسقوط ولتحديد الأكثر عرضة تجرى عملية تقييم للمخاطر من أجل تقديم تدابير وقائية مصممة خصصيا لهم ضد السقوط، موضحا أن هذه التدابير الوقائية الفعالة للحد من السقوط هي تلك المصصمة لكل مريض، وموجهة نحو المخاطر، وتتناول السياسة فحص مخاطر سقوط المريض، وتشمل المخاطر مراجعة الأدوية وعوامل الخطورة الأخرى، والإطار الزمني لإكمال وتوثيق فحص السقوط.