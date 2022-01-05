وزير الداخلية يزور البابا تواضروس الثاني لتهنئته بعيد الميلاد

زار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية بالعباسية؛ لتقديم التهنئة لقداسته وجميع المواطنين المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

أعرب الوزير، عن خالص تهانيه وهيئة الشرطة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الكنيسة المصرية في تعزيز الوحدة الوطنية واستقرار البلاد، ونشر قيم التسامح بين كافة أبناء الوطن.

المواقف الوطنية للكنيسة المصرية ورجالها

وأكد «توفيق»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن التاريخ المصري، شهد العديد من الوقائع والأحداث، التي سجلت المواقف الوطنية للكنيسة المصرية ورجالها، مشيرًا إلى أن الشعب المصري تمكن عبر تمسكه بوحدته وتنوعه وإيمانه بوطنه، من إجهاض المخططات التي تعرض لها لتفتيت نسيج المجتمع ووحدته التي ميزته عبر التاريخ.

من جانبه، أشاد قداسة البابا تواضروس الثاني، بالجهود والتضحيات التي يبذلها رجال الشرطة في تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين، مؤكدًا تكاتف ومساندة أبناء الشعب لأجهزته الأمنية في أداء مهامها؛ من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بكافة ربوع الوطن.