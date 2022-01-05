اعتماد فوز العامري فاروق بمنصب نائب رئيس الأهلي

أصدرت وزارة الشباب والرياضة، قرارا باعتماد فوز العامري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي الأهلي. وذلك في ضوء ما سبق وأعلنته وزارة الشباب والرياضة وتأكيدها على مساندتها وتأييدها لكل الخطوات القانونية التي يتخذها النادي الأهلي للحفاظ على حقوقه واستحقاقاته الانتخابية، وفي ضوء الالتزام بأحكام القضاء المصري.

نص قرار وزارة الشباب والرياضة

وجاء نص قرار وزارة الشباب والرياضة كالتالي:

«ينفذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الدعوى رقم 15107 بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن التدخل واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإعلان نفاذ قرار الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي للرياضة البدنية المعقودة في 26 نوفمبر2021 بالموافقة على فوز المدعي بالتزكية بمنصب نائب رئيس النادي الأهلي للرياضة البدنية للدورة الانتخابية 2021-2025 مع ما يترتب على ذلك من آثار».

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة تنفيذ هذا القرار وفقاً للأوضاع المقررة في اللوائح والقانون.