موعد وأماكن عرض فيلم «من أجل زيكو» في دور السينما المختلفة

يعرض فيلم من أجل زيكو في دور السينما، بداية من اليوم؛ وفقا لما أعلنه الفنان محمد محمود، مؤكدا عرض الفيلم يوم 5 يناير بدور العرض، ونشر «بوستر» الفيلم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ويتم عرض الفيلم اليوم بدور العرض المختلفة، بحضور أبطال العمل، وفي إطار اهتمام الكثيرين بحضوره في السينمات خاصة بعدما حققت الأغنية الخاصة بالفيلم نجاحا واسعا، وتساؤلهم عن موعد عرض فيلم من أجل زيكو، تستعرض «الوطن» التفاصيل الخاصة بالفيلم وأماكن عرضه فيما يلي.

موعد عرض فيلم من أجل زيكو

يعرض فيلم من أجل زيكو في السينمات ودور العرض المختلفة اليوم الأربعاء الموافق 5 يناير.

أماكن عرض فيلم من أجل زيكو

سينما جراند تاور.

سينما جلاكسي المعادي

سينما صن سيتي

سينما جراند الغردقة.

سينما بلازا

سينما الزمالك.

سينما سيتي مول.

سينما توليب.

سينما سيتي ستار.

سينما مترو القاهرة.

سينما ديب مول.

سينما الهرم.

سينما روكسي، وسينما داون تاون، سينما الحرية، سينما سيني ماكس، سينما مدينتي، سينما كايرو فيستفال، سينما ميامي، سينما جولدن ستارز، سينما سي سينما الجونة، سينما فوكس مول مصر، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة، بالإضافة إلى السينمات الأخرى بالمحافظات المختلفة.

فيلم من أجل زيكو

وتدور أحداث فيلم من أجل زيكو في إطار كوميدي، عن قصة حياة فتاة شعبية وتجسد دورها الفنانة منة شلبي، التي تدور بينها وبين أبطال العمل الكثير من الأحداث والمغامرات ومن ضمنها عائلة يفوز ابنهم الصغير بجائزة أذكى طفل في مصر، ويضطرون للسفر إلى واحة سيوة للحصول على تلك الجائزة.

أبطال فيلم من أجل زيكو

«من أجل زيكو» يجسد بطولته الفنان كريم محمود عبد العزيز، محمد محمود، محمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس.

الفيلم من تأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمي.

الجديد بالذكر أن الفيلم يحمل اسم «طريق السلامة» وتم تغييره إلى «من أجل زيكو».

ونشر مخرج الفيلم بيتر ميمي صورة تجمع الفنان كريم محمود عبدالعزيز، والفنانة منة شلبي، معلقا عليها «فيلم من أجل زيكو.. انتظروا الرحلة الشتاء اللي جاي إن شاء الله».