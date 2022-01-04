بطل فيلم «من أجل زيكو»: بيتر ميمي اختارني من بين 200 طفل

قال الطفل يوسف أحمد، مؤدي شخصية زيكو، في فيلم من أجل زيكو، إن تجربة الفيلم كانت رائعة للغاية، وإنه سيتعاون مع المخرج بيتر ميمي في عمل فني آخر، لافتًا إلى أنه يتمنى التعاون مع النجم أحمد السقا، والفنان تامر حسني.

بحب منة شلبي وهي بتحبني

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء DMC، على قناة DMC، أنه قدم إعلانا قبل الفيلم، وعندما شاهده بيتر ميمي، اختاره من بين 200 طفل، لافتًا إلى أن الفيلم كوميدي، أما الطفل زيكو، يعيش في حارة شعبية، ووصلته دعوى المشاركة في مسابقة أذكى طفل في مصر: «قالي أنت المناسب للدور، رغم إن فيه أطفال مثلوا قبل كده، وكنت مبسوط في كواليس الفيلم، أنا بحب منة شلبي وهي بتحبني».

مسلسل الجسر

وتابع، أنه سيشارك في مسلسل الجسر مع المخرج بيتر ميمي، والفنان عمرو سعد والنجمة نيللي كريم: «أول ما خلصنا فيلم من أجل زيكو، قالي عاملك مفاجأة، وجاب لي دور في المسلسل، وهعمل دور أكشن، وهتضرب بس في مرة من عمرو سعد».

تفاصيل الفيلم

ومن المقرر، أن يعرض فيلم «من أجل زيكو»، يوم 5 يناير، حيث تدور أحداث الفيلم حول مفارقات كوميدية متنوعة بين بطلي العمل، وتجسّد الفنانة منة شلبي دور فتاة تسكن في منطقة شعبية، وتدور بينها وبين أبطال العمل الكثير من الأحداث والمغامرات.