حظك اليوم برج السرطان الخميس 6-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يتمتع مواليد برج السرطان الشجاعة والقوة، كما أنهم أشخاص عاطفيّون لدرجةٍ مفرطةٍ واجتماعيون بدرجة كبيرة، ومن الأشياء التي ينفرون منها خيانة الأمانة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر في منزل الحظ يجعلك مرنا، وتستطيع أن تحقق فائدة ترجوها.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

اليوم يعدك الفلك بأوقات حلوة تجمعك بمن تحب.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد بدير ويوافق تاريخ ميلاده 20 يونيو.