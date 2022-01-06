حظك اليوم برج الأسد الخميس 6-1-2022 مهنيا وعاطفيا

تتميز أنثى برج الأسد بأنها معطاءة وكريمة وعاشقة كبيرة للرجل الذي تحب، الحب بالنسبة لها من أهم ما تعيش له في الحياة، فالرّجل الذي تحبّه امرأة أسد هو رجل محظوظ جداً، فهي مخلصة ووفيّة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر في منزل المدخرات يساعدك على التخطيط لتنمية أعمال وأملاك، ومن السهل أن تحصل على مساعدات مفيدة في خطواتك القادمة.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

المريخ بمنزل الحب يسلط الضوء على المشاعر، ويمنحك طاقة عاطفية.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة الراحلة مديحة كامل ويوافق تاريخ ميلاده 3 أغسطس.