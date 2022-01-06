حظك اليوم برج العذراء الخميس 6-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج العذراء أنه صادق ولا يحب الكذب، صريح ولا يخذل الآخرين، كما يحب الترتيب وتنسيق الأمور بعيدا عن الفوضى، ومن سلبياته أنه شخص انتقادي مما يسبب إزعاجا لمن حوله.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

القمر في مواجهة برجك قد يضع العراقيل في طريقك، لا تتسرع وانتبه لحقوقك واعتمد اللباقة.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

إذا كنت متزوجا لا ترفض الحوار مع شريك حياتك وكن متفهما.

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة منة فضالي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 سبتمبر.