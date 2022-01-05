أماكن انتشار الشبورة المائية خلال الـ72 ساعة المقبلة.. تجنبا للحوادث

شبورة مائية كثيفة وصلت إلى حد الضباب انتشرت على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، اليوم، وأدت إلى انعدام الرؤية على الطرق خلال الساعات القليلة الماضية، ما جعل هيئة الأرصاد الجوية تصدر بيانا بشأن أماكن انتشار الشبورة المائية الكثيفة على الطرقات.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

أماكن انتشار الشبورة المائية والضباب

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع استمرار انتشار الشبورة المائية والشوائب العالقة نهارا، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة، كالتالي:

طقس يوم الخميس 6 يناير

من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية كثيفة من 4 فجرا وحتى 8 صباحا، قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، تصحبها الشوائب العالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

ويكون هناك أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا على مناطق من حلايب وشلاتين، وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الجمعة 7 يناير

ومن المتوقع، أن يشهد طقس الجمعة تكون شبورة مائية كثيفة من الساعة 4 فجرا وحتى 8 صباحا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من حلايب وشلاتين وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

طقس يوم السبت 8 يناير

ومن المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية من 4 فجر السبت وحتى 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد