حالة الطقس غدا الأربعاء 5-1-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدًا الأربعاء، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًا

وأضاف خبراء الأرصاد، أنّ الطقس سيكون شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، وأشار بيان الأرصاد، الذي صدر عن الهيئة قبل قليل، إلى تكون شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى شوائب عالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيهما بين متر إلى 1.75 وتكون الرياح السطحية شمالية غربية في البحر الأحمر بينما تكون جنوبية غربية في البحر المتوسط.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 18 10

الإسكندرية 18 12

وادي النطرون 18 10

طنطا 18 10

شبين الكوم 18 10

دمنهور 19 12

بلطيم 19 12

مطروح 17 11

السلوم 17 10

سيوة 16 08

بورسعيد 19 12

دمياط 18 11

الزقازيق 19 10

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 19 10

السويس 19 11

العريش 18 11

رفح 18 09

رأس سدر 19 11

نخل 17 05

نويبع 18 12

طابا 17 09

كاترين 12 02

الطور 23 12

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 21 13

مرسى علم 22 14

الفيوم 18 07

بني سويف 18 07

المنيا 18 07

أسيوط 18 08

سوهاج 19 09

قنا 20 09

الأقصر 21 10

أسوان 23 11

إدفو 23 11

أبو سمبل 23 10

الوادي الجديد 20 07

شلاتين 25 15

أبو رماد 24 15

حلايب 23 16

رأس حدربة 22 15