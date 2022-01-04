5 إجراءات عاجلة لـ«مترو الأنفاق» لتأمين حركة القطارات في الطقس السيئ

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أن حركة مسير القطارات منتظمة على جميع الخطوط، رغم التقلبات الجوية وتساقط الأمطار التي تشهدها البلاد خلال الفترة الراهنة، موضحة أن هناك تشديدا على السائقين بتخفيض سرعات القطارات وقت الشبورة وتساقط الأمطار، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات.

إجراءات عاجلة لتأمين حركة القطارات

أكد أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن حركة مسير القطارات لم تتأثر خلال الأيام الماضية بهطول الأمطارالغزيرة، موضحًا أن الشركة اتخذت 5 إجراءات عاجلة لتأمين حركة القطارات وقت تساقط الأمطار، لعدم تعطل حركة مسير القطارات، منها:

1- تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الأحوال الجوية لحظة بلحظة، إضافة إلى التأكد من انتظام حركة القطارات وعدم تأثرها بتساقط الأمطار.

2- تشكيل فرق صيانة وطوارئ ونشرها على أرصفة المحطات وخاصة المحطات السطحية، لإصلاح الأعطال المفاجئة الناتجة عن الأمطار، لعدم تعطل حركة القطارات.

3- تجهيز قطارات إضافية يدفع بها وقت ذروة الأمطار، لتقليل زمن التقاطر لمنع حدوث زحام على أرصفة المحطات، وعدم التكدس داخل عربات القطارات.

4- تخفيض سرعات القطارات أثناء هطول الأمطار.

5- تجهيز وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات، تكون مهمتها علاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا، وأيضا تقديم الدعم لأى راكب يشتبه في إصابته بكورونا لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل، لنقل الحالة المصابة إليه لتلقي العلاج اللازم.

مترو الأنفاق: «جاهزون للأمطار في أي وقت»

وأضاف عبد الهادي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن شركة مترو الأنفاق جاهزة لتساقط الأمطار في أي وقت، موضحًا أن الشركة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة، لمواجهة سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار، منوها بأن الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، شدد على عدم خروج أي قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية قبل التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب وحركة مسير القطارات.