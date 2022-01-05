نائب محافظ القاهرة: إعادة الحركة المرورية لطبيعتها بعد رفع آثار حادث الطريق الأوسطي

شهد الطريق الدائري الأوسطي، اليوم، حادث تصادم 11 سيارة، أسفر عن وفاة شخص وإصابة 8 آخرين، واشتعال النيران بعدد من السيارات.

وتفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بالمنطقة، وقيادات الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية، موقع الحادث لتقديم المساعدات الطارئة.

وأشارت إلى أنه تم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف لموقع الحادث، ونقل 6 مصابين إلى مستشفى حلوان العام، ومصاب إلى مستشفى البنك الأهلي، وآخر إلى مستشفى خاص.

تصادم 11 سيارة

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن غرفة عمليات مرور القاهرة تلقت بلاغا مفاده وقوع حادث تصادم 11 سيارة بنفق الطريق الأوسطى تقاطع محور الأوتوستراد بدائرة قسم 15 مايو، وعلى الفور تم الانتقال لموقع الحادث والدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، والسيطرة على النيران التي اشتعلت بعدد من السيارات.

معاينة موقع الحادث

وأوضحت أنه تم المعاينة لموقع الحادث للوقوف على أسبابه، كما تم الدفع بـ 6 لوادر و3 قلابات لرفع آثار الحادث من الطريق وفتحه أمام الحركة المرورية بعد غلقه لرفع حطام السيارات بالكامل.

وكلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بإعداد تحرياتها بشأن الواقعة، على أن يتم الاستماع إلى أقوال المصابين في الحادث.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء، كما لفتت إلى جاهزية جميع المستشفيات الموجودة بمحيط الحادث، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، فضلا عن توافر أكياس الدم والبلازما لتقديم الرعاية الصحية للمصابين.