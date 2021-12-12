انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي وإصابة 8 ركاب

أصيب 8 ركاب إثر انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقلهم على الطريق الدائري الأوسطي بالقاهرة الجديدة، وانتقلت سيارة إسعاف إلى مكان الحادث ونقلت المصابين إلى المستشفى لإسعافهم وغادر بعضهم المستشفى بعد أن تلقى الإسعافات الأولية، بينما تم حجز آخرين في غرفة الرعاية لتلقي العلاج، ودفعت أجهزة الأمن بونش من المرور لرفع السيارة المقلوبة وإعادة فتح الطريق أمام حركة المارة.

وقررت جهات التحقيق تشكيل لجنة فنية لمعاينة الحادث وبيان أسباب حدوثه، وكلفت المستشفى بموافاة النيابة بالتقارير الطبية الخاصة بحالة المرضى، وتبين من تحريات المباحث أن عجلة القيادة اختلت في السائق ما أدى إلى اصطدام السيارة بالجزيرة الوسطى وانقلابها بالركاب.

فتح الطرق المغلقة

وفي سياق متصل تواصل الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن الساعدي مساعد أول وزير الداخلية للمرور، أعمال الرصد لحركة السيارات على الطرق، وفتحت إدارة المرور طرق الإسكندرية الصحراوي، وبورسعيد ومحور 30 يونيو وطريق بورسعيد الإسماعيلية الصحراوي أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة.

وتهيب بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم طالبت الإدارة العامة للمرور.

وفي القاهرة والجيزة شهدت الطرق والميادين حالة اختناق وزحام مروي كبير منذ ساعات الصباح، وظهر الاختناق في شوار فيصل والهرم وخاتم المرسلين وميدان الجيزة وشارع التحرير، فكانت الكثافات المرور كبيرة جدًا ما ساهم في تعطل شبه تام لحركة المرور خاصة في شارع فيصل.

وعلى الطريق الدائري ظهرت كثافات مرورية كبيرة بالقرب من أماكن الأعمال وتطوير الطريق الدائري، وكلفت المرور من وجودها في الطرق والشوارع لسحب الكثافات المرورية.

فتح كوبري الجيزة المعدني

وأعادت مرور الجيزة فتح كوبري الجيزة المعدني أمام حركة السيارات بشكل تام خاصة في نزلة شارع مراد بعد انتهاء أعمال الصيانة للكوبري.