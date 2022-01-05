ألقت أجهزة الأمن القبض على سائق التريلا المتسبب في حادث الطريق الأوسطي، الذي أسفر عن وفاة محمد طلعت هلال عامل، وجرى نقل جثمانه لمستشفى حلوان، وإصابة 8 آخرين، وتفحم 8 سيارات ملاكي وسيارتين نقل.

خسائر الحادث

وكشفت معاينة جهات الأمن بمكان الحادث، عن إصابة كل من محمد علي عبداللطيف، 30 عاما، مصاب بكسر بالفخد الأيسر، محمد نبيل أبو اليزيد، 32 عاما، اشتباة كسر بالركبة والقدم اليسرى، محسن خالد محمد، 30 سنة، اشتباة كسر بالساقين، أيمن عبد الفتاح علي، 51 عاما، اشتباة كسر بالساقين والحوض، عبدالرحمن حسن محمود، 11 عاما، حروق متعددة بالجسم، يوسف محمد كمال، 27 عاما، كدمات متعددة بالجسم، علي محمد سيد، 30 عاما، اشتباة كسر بالقدم اليسرى، ياسر عرفة حمدان، 50 عاما، كسر بالضلوع وكدمات بالوجة، جيهان شاكر ياسين، 32 عاما، كدمات متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالوجه.