عاجل.. «الصحة» تدفع بـ10 سيارات إسعاف لموقع حادث الطريق الأوسطي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الحصر المبدئي لأعداد المصابين في حادث التصادم الذي وقع بعد ظهر اليوم الأربعاء، بين عدد من السيارات، على الطريق الدائري الأوسطي، بالقرب من مدينة 15 مايو، بمحافظة القاهرة.

وفاة مواطن وإصابة 8 آخرين

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحادث، أسفر عن وفاة مواطن واحد فقط، فيما أصيب 8 آخرين، بإصابات مختلفة.

نقل 6 مصابين إلى مستشفى حلوان العام

وأضاف «عبدالغفار»، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه فور الإبلاغ عن الحادث، تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف، وتم نقل 6 مصابين إلى مستشفى حلوان العام، ومصاب واحد إلى مستشفى البنك الأهلي، فيما تم نقل مصاب واحد إلى مستشفى خاص.

وأكد متحدث الصحة، أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

توافر أكياس الدم والبلازما

ولفت إلى جاهزية جميع المستشفيات المتواجدة في محيط الحادث، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، فضلاً عن توافر أكياس الدم والبلازما، لتقديم الخدمة الطبية للمصابين.