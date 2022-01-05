أبو جبل يشترط المساواة بـ عواد للتجديد للزمالك.. وشبانة يوقع للاتحاد

اشترط محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المساواة بزميله محمد عواد، من الناحية المالية، مقابل تجديد عقده مع القلعة البيضاء الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وفتح أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، ملف التفاوض الشفهي مع محمد أبو جبل، مؤخرا، لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، قبل أن يكشف الحارس الدولي للمقربين منه عن شروطه لتجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وللمزيد من التفاصيل، تابع الرابط التالي.