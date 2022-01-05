تفاصيل اشتراك عمال المقاولات في منظومة التأمينات الاجتماعية: بـ140 جنيها

وقع اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحى ، لتحقيق استفادة المؤمن عليهم من خدمات التأمين الصحي، حيث أوضح اللواء جمال عوض أن البروتوكول الأول يتضمن مد خدمات التأمين الصحي لعمال المقاولات.

كيفية الاشتراك بهيئة التأمينات

وأضاف عوض فى بيان له منذ قليل، أن عامل المقاولات، يتوجه لمكتب التأمينات ، لإستخراج بيان بسداد اشتراك التأمينات، والتأمين الصحي ثم التوجه لأقرب فرع من فروع التأمين الصحي بالمدينة، أو المحافظة التابع لها محل سكنه لإستلام بطاقة التأمين الصحي، باشتراك شهري يبلغ ١٥٤ جنيه عبارة عن اشتراكات التأمينات وقدرها ١٤٠ جنيه واشتراكات التأمين الصحي تبلغ ١٤ جنيه.

مد خدمات التأمين الصحي لفئة العاملين لدى الغير

و تابع: أنه تم توقيع بروتوكول ثانى مع الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، تضمن مد خدمات التأمين الصحي لفئة العاملين لدى الغير الذين أنهيت خدمتهم قبل بلوغهم سن الستين، ولم يتوافر بشأنهم شروط استحقاق المعاش طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحيث يتم شمولهم ضمن منظومة التأمين الصحي خلال الفترة من تاريخ انتهاء خدمتهم حتى تاريخ بلوغهم سن الستين مقابل قيامهم بسداد الاشتراك السنوي البالغ ٦٥٢ سنويا.

وفي كلمته أثناء مراسم توقيع البروتوكول أكد الدكتور محمد ضاحي، أنه لا يدخر جهدا لتوسيع الاستفادة من خدمات التأمين الصحي للوصول لكافة فئات المجتمع بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة، أسوة بما تحقق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

استمرار التنسيق بين التأمين الصحى والاجتماعى

وأشار اللواء جمال عوض على استمرار التنسيق بين الهيئين لشمول باقي فئات العمالة غير المنتظمة ضمن منظومة التأمين الصحي واهمية ربط قواعد بيانات الهيئين للتيسير على المواطنين وتقديم الخدمات بسهولة ويسر.

وفي ختام المراسم قدم عوض درع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للدكتور ضاحي تقديرا لدور هيئة التأمين الصحي في التيسير علي كافة مواطني الشعب المصري .