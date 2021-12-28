4 أسباب لقطع معاش المستحقين والمستفيدين بنص قانون التأمينات

بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يتساءل ذويهم عن صرف معاش المتوفى صاحب المعاش أو المؤمن عليه، لتؤكد التأمينات الاجتماعية على موقعها الرسمي، أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه، الحق في تقاضي معاش من أول الشهر الذي حدثت فيه وفاة الشخص المؤمن عليه.

أسباب قطع المعاش للمستحقين

وأشارت التأمينات، إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية، نص فى المادة 105، على أن يقطع معاش المستحق من أول شهر تحقق الحالات التالية:

1- وفاة المستحق للمعاش.

2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـت.

3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.

4- توافر شروط استحقاق معاش آخر.

وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى «منحة قطع»، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج «منحة زواج»، منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة.

وأشارت التأمينات، إلى أن المادة 106 من القانون نصت على أنه في حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يئول إلى باقي المستحقين من فئة هذا المستحق، وفي حالة عدم وجـود مستحقين آخـريـن مـن هـذه الفئـة يـتـم الـرد علـى بـاقي المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له.

نسب توزيع المعاش

ويتحدد نصيب المستحق كالتالي:

- أرملة فقط: تحصل على 3/4 المعاش.

- أرملة وولد واحد أو أكثر: تحصل الأرملة على نصف المعاش ويوزع المعاش بالتساوي حال تعدد الزوجات، كما يحصل الأولاد على نصف المعاش ويوزع بالتساوي حال التعدد.

- ولد واحد: يحصل على 2/3 المعاش.

-- أكثر من ولد: كامل المعاش ويوزع بينهم بالتساوي.