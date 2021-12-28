6 مستندات لصرف الأخت معاش أخيها المتوفى من التأمينات

قالت هيئة التامينات الاجتماعية، أنه يحق للأخوات الحصول على معاش شقيقهم المُؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفى، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والذي ينص على أحقية الأخوة والأبناء والأرامل في الحصول على معاش المتوفي، وخصص القانون نصيب كل فرد من مستحقي المعاش، وفقا للشروط التي حُددت.

شروط حصول الأخت على معاش أخيها المتوفي

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على موقعها الرسمي، شروط الأخت للحصول على معاش أخيها تتمثل فيما يلي:

- يشترط لاستحقاق الأخت معاش أخيها المتوفي ألّا تكون متزوجة.

- يشترط ألا يكون للأخت دخلاً من أي مصدر يعادل قيمة نصيبها في المعاش أو يزيد عليه، ولا تعتبر المساعدة الضمانية من قبيل الدخل​.

- ألا يكون للأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميعًا من أي مصدر يعادل قيمة معاش المُؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه.

المستندات المطلوبة لإستحقاق الأخت معاش أخيها

وأكدت «التأمينات»، أنه في حالة استحقاق أخت المتوفي للمعاش عليها التوجه للمنطقة التأمينية وتقديم طلب صرف الحقوق التأمينية، مرفقا به المستندات التالية:

- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

- صور بطاقات الرقم القومي للمستفيدين.

- في حالة مزاولة مهنة يقدم بيان من مكتب التأمينات المختص بالصندوق الآخر بتاريخ بداية مزاولة المهنة.

- صور شهادات الميلاد لمن ليس لديهم أرقامًا تأمينية من المستفيدين.

- بيان معتمد بالمعاش الآخر المستحق من الصندوق الآخر أو رقم الملف إذا كان المعاش الآخر مستحق من الصندوق الحكومي.

- إذا كان العمل بالقطاع الخاص بيان بأجر الإشتراك التأميني من مكتب التأمينات المختص أو من صاحب العمل إذا كان أكبر من الأجر التأميني.

وأوضح قانون التأمينات الاجتماعية أنّه فى حالة وفاة صاحب المعاش، وفى حالة وجود أخ أو أخت أو أكثر يحصلون على النصف بالتساوي.