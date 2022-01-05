متى تسقط منحة الزواج لابنة صاحب المعاش المتوفى؟.. «التأمينات» تجيب

قالت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه بعد وفاة صاحب المعاش يحق لابنته الحصول على معاشه، من أول الشهر الذي حدثت به الوفاة، بشرط ألا تكون ابنة المؤمن عليه أو صاحب المعاش متزوجة، ​​​​​​​​مشيرة إلى أنه في حالة قطع معاش البنت المستفيدة أو الأخت، بسبب الزواج، فيتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق لمدة عام كامل «12 شهرا».

وذكرت الهيئة على الموقع الرسمي لها أنه إذا كان صاحب المعاش لديه ابنة واحدة، فإنه يحق لها الحصول على ثلثي المعاش، بينما إذا كان هناك أكثر من ابنة فإنهم يحصلون على كامل المعاش ويوزع بينهم بالتساوي.

منحة الزواج تسقط حال عدم طلبها خلال 5 سنوات

ولفتت إلى أن منحة الزواج التي تقدر بنحو 12 شهرا من معاش المتوفى، تسقط إذا لم يتم تقديم طلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها، كما تحسب على المعاش الذي يستحق عن شهر الزواج، وتصرف لمرة واحدة فقط.

مستندات صرف منحة الزواج

وأشارت هيئة التأمينات الاجتماعية، إلى أنه على ابنة صاحب المعاش المتوفى عند قطع معاشها بسبب الزواج، صرف منحة للزواج بقيمة المعاش المستحق لمدة عام بحد أدنى خمسمائة جنيه، مناشدة مستحقي المنحة بالتوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش، والتقدم بطلب لصرف منحة الزواج مرفقا بها ما يلي:

- تقديم مستند بصورة وثيقة الزواج أو صورة من عقد الزواج العرفي للابنة.

- تقديم مستند بصورة بطاقة الرقم القومي للمستفيدة، بشرط أن تكون البطاقة سارية.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه إذا كان نصيب الابنة في معاشها عن والدها أكبر من دخلها من العمل، فتستحق الفرق بينهما أما إذا كان نصيبها في معاش والدها أقل من الدخل من العمل فيتم إيقاف الصرف.