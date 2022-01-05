إصابة 17 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

أُصيب، مساء اليوم الأربعاء، 17 عاملا جميعهم من عمال محاجر، إثر استقلالهم سيارة ربع نقل وانقلابها على طريق مدينة المنيا الجديدة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل، بجوار وحدة مرور مدينة المنيا الجديدة.

الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن أنه أسفر عن إصابة 17 شخصا بإصابات مختلفة بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليدين والساقين وما بعد الارتجاج، وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى المنيا العام.

وأوضحت المعاينة، أن الحادث جاء نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة، وأُزيل آثار الحادث، وجرى تسيير حركة المرور، وتحرر المحضر اللازم.

إصابة 10 ومصرع 2 في حادث تصادم بالصحراوي

وزار محافظ المنيا صباح اليوم 10 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي بين مركزي المنيا وسمالوط، وتم نقلهم للمستشفي العام، كما تم إيداع جثة 2 لقيا مصرعهما في نفس الحادث بالمشرحة لحين تصرف النيابة.

كما أخمدت قوات الحماية المدنية، اليوم، حريق محدود اندلع بمنزل في مدينة المنيا بسبب ماس كهربائي دون وقوع إصابات أو وفيات.

وأسفر الحريق عن تلفيات بسيطة في أثاث المنزل، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار المعمل الجنائي للمعاينة قبل العرض علي النيابة العامة للتصرف.