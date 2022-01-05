إخماد حريق اندلع بمنزل في المنيا دون إصابات

أخمدت قوات الحماية المدنية، اليوم، حريقا محدودا اندلع في منزل بمدينة المنيا بسبب ماس كهربائي، دون وقوع إصابات أو وفيات.

منع امتداد الحريق للمنازل المجاورة

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة، باندلاع حريق محدود بمنزل يملكه كريم خالد بالقرب من مستشفى الحميات في حي جنوب مدينة المنيا، بسبب ماس كهربائي دون إصابات أو خسائر بشرية، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من إخماده قبل امتداد النيران لباقي المنازل المجاورة.

وأسفر الحريق عن تلفيات بسيطة في أثاث المنزل، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار المعمل الجنائي للمعاينة قبل العرض علي النيابة العامة للتصرف.

محافظ المنيا يزور 10 مصابين في حادث تصادم

علي جانب آخر، زار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم، يرافقه الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، ومحمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، 10 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم بين سيارتين بالطرق الصحراوي الغربي، كما نعي المحافظ أسر ضحايا المتوفيين في نفس الحادث وعددهم 2، ووجه بتقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى العام حتى تماثلهم للشفاء التام.

وكانت المنيا شهدت، أمس، حادث تصادم بين سيارتين ملاكي ونقل بمقطورة بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بسبب الشبور المائية الكثيفة، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين تم نقلهم لمستشفى التكامل بقرية الشيخ فضل بمركز بني مزار وحالتهم العامة مستقرة.

وكان محافظ المنيا وجه في وقت سابق بإجراء أعمال الصيانة والاهتمام بالإنارة ورصف جميع الطرق، منعا لوقوع الحوادث.