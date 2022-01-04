رئيس جامعة المنيا: هدفنا نشر ثقافة الاختبارات الإلكترونية بين الطلاب

تفقد الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، يرافقه الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، صباح اليوم، سير الاختبارات الإلكترونية التجريبية التي يؤديها طلاب الفرقتين الثالثة والرابعة بكلية التمريض بالقطاع الصحي، وذلك بمادتي المعلوماتية في التمريض، والتثقيف الصحي، والمنعقدة داخل معامل مركز الاختبارات الإلكترونية بالحرم الجامعي، وستستكمل غداً لطلاب كلية الصيدلة، تمهيدًا لتطبيق الاختبارات الإلكترونية رسمياً لهم بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

ورافق رئيس الجامعة خلال زيارته التفقدية الدكتورة عزة حافظ عميد كلية التمريض، والدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب، والدكتور محمد عبد العزيز عميد كلية الصيدلة، والدكتور وليد مكرم المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتور أحمد سمير عبد المالك مدير مركز الاختبارات الإلكترونية، والدكتور مصطفي خليل نائب مدير المركز، والدكتور باسم عبد الحكيم أمين عام الجامعة.

نشر ثقافة الاختبارات الإلكترونية بين الطلاب

وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من الاختبار التجريبي هو نشر ثقافة الاختبارات الإلكترونية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بعد عقد التدريبات اللازمة لفرق العمل القائمة على الاختبارات، وتعريف الطلاب بمنظومة الأسئلة الإلكترونية والخطوات المتبعة داخل التطبيق، حتي انتهاء الاختبار الإلكتروني، مضيفاً أنه تم تطوير ورفع كفاءة البنية المعلوماتية بالقاعات الست المخصصة بمركز الاختبارات الإلكترونية بالأسبقية الأولى، والتي تضم 1081 جهاز حاسب آلي، وربطها بخوادم شبكة الجامعات المصرية، وإدخال بنوك أسئلة؛ لتصبح مؤهلة لأداء الطلاب الاختبار الإلكتروني.

تقليل التدخل البشري في الاختبارات بدايةً من وضع الأسئلة

وأوضح رئيس جامعة المنيا، أن الاختبارات الإلكترونية تتلافى كافة الأخطاء التقليدية في نظم الاختبارات، وذلك بتقليل التدخل البشري في عملية الاختبارات بدايةً من وضع أسئلة الامتحانات وربطها بالأهداف المرجوة من مخرجات التعليم بأسئلة تحقق المعايير العالمية، وانتهاءً بالتصحيح وإعلان النتائج فور انتهاء الامتحانات؛ بما يضمن الشفافية والمساواة بين الطلاب.