مصرع 2 وإصابة 10 في تصادم سيارتين بـ«صحراوي المنيا»

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 10 آخرون، اليوم الأربعاء، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا.

السرعة الزائدة سبب الحادث

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل محملة بخضروات وأخرى ملاكي، على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية 8 في المسافة بين مركزي المنيا وسمالوط، وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال البحث الجنائي وتبين مصرع 2 وإصابة 10 آخرين، ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، وانتقل رجال المرور لرفع آثار السيارتين المنكوبتين ومعرفة أسباب الحادث وتسير الحركة بالطريق.

ونُقلت الجثتان إلي مشرحة المستشفى العام بمدينة المنيا تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق، فيما يتلقي المصابون العشر العلاج بنفس المستشفى.

محافظ المنيا يوجه بتوفير الرعاية الطبية للمصابين

وزار كل من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت، مدير هيئة الإسعاف، والدكتور عماد حنا مدير مستشفى المنيا العام، والدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا المصابين، ونقل المحافظ تعازيه ومواساته لأسر الضحايا ، داعياً الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأطمأن على استقرار حالة المصابين، كما تابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالتهم الصحية، وكلف وكيل وزارة الصحة بتوفير الخدمات الطبية والرعاية اللازمة طوال إقامة المصابين بالمستشفى لاستكمال العلاج حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم، موجها الشكر للأطقم الطبية على ما يبذلوه من جهد في عملهم.

وشهدت المنيا، أمس الثلاثاء، وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من كمين قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار، بسبب الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين.