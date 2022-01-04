محافظ المنيا ينعى عامل نظافة توفي بحادث.. ويزور سائقا مصابا في المستشفى

نعى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، إسماعيل علي، أحد عمال النظافة بالوحدة المحلية لمدينة المنيا، الذي توفي إثر تعرضه لحادث في أثناء عمله، اسفر أيضا عن إصابة سائق السيارة، معربا عن خالص تعازيه لأسرته، داعيا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

محافظ المنية يتابع الحالة الصحية للسائق المصاب

وتابع محافظ المنيا، الحالة الصحية للسائق المصاب في حادث السير بمستشفى المنيا الجامعي، معربا عن أمنياته بالشفاء العاجل له، كما تفقد سير العمل بعدد من الأقسام بالمستشفى الجامعي، واطمأن علي الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن حسانين، مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور خالد محمد، مدير مستشفى المنيا الجامعي، والدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا.

وأعرب «القاضي» عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل لجميع المرضى، وأطلع على عدد من التقارير لحالتهم الصحية، موجها بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة لهم طوال إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج، وكذلك توفير الخدمات الطبية اللائقة لهم، حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم.

مصرع وإصابة 7 في حادث بسبب الشبورة المائية

على جانب آخر، شهدت المنيا صباح اليوم حادث تصادم بين سيارتين ملاكي ونقل بمقطورة في الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من كمين قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار، بسبب الشبورة المائية الكثيفة، وانعدام الرؤية بالطرق.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 6، وجرى نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج، فيما انتقل رجال إدارة المرور لموقع الحادث لرفع آثارة وإزالة حطام السيارتين المنكوبتين، ومعرفة الأسباب والظروف، وتسيير الحركة المرورية بالطريق.