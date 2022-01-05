«المعلم ملاك» أول مواطن يتنازل عن بطاقة التموين: غيري أولى بها

قال «المعلم ملاك»، أول مواطن يتنازل عن بطاقة التموين الخاصة له، إن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، طرح مبادرة للتنازل عن البطاقات من جانب الذين لا يستحقونها، وأنه استجاب لهذه المبادرة، والوزارة أرسلت له خطاب شكر.

تنازلي عن بطاقة التموين قرار شخصي

وأضاف «ملاك»، في لقاء بتقنية البث المباشر مع «الوطن»، أن الخبز والزيت والسكر متوفر لديهم، ولذلك فكر بأنه غير مستحق للدعم، وأنه «غيره أولى بيها»، لافتًا إلى أنه تطوع ليكون أول من ينفذ هذه المبادرة، ليصل الدعم إلى مستحقيه، ويتوفر للآخرين، موضحًا أنه لم يعارضه أحد من أسرته في هذا القرار، لأنه قراره الشخصي.

وتابع أنه لا يملك أن يطلب من الآخرين أن يفعلوا مثله، لأن كل شخص مسؤول عن نفسه، وعليه أن يقيم وضعه، وهل يستحق الدعم أم لا؟ مشددًا على أن ضميره راضٍ عنه ومرتاح، لافتًا إلى أنه لديه بطاقة تموينية منذ زمن، وفيما بعد انفصل عنه أبنائه، واستجاب لمبادرة الوزير، بالتنازل عن البطاقة التموينية.

الفرق بين التموين سابقًا وحاليًا

وكشف أنه لا يوجد أي اختلاف بين التموين في السابق، والوقت الحالي، موضحًا أن إجراءات صرف التموين حاليًا أصبحت أسهل، ولا يوجد أي مشكلات في صرف المقررات التموينية، وكل شارع حاليًا يوجد به بدال تمويني، وبعض المحلات توصل السلع التموينية حتى المنزل.

يذكر أن كل مواطن مقيد في منظومة دعم الخبز، يحصل على عدد 5 أرغفة يوميًا، بواقع 150 رغيفًا شهريًا، فيما يحصل كل مواطن مقيد على بطاقة التموين على 50 جنيهًا حتى الفرد الرابع، و25 جنيهًا بدءًا من الفرد الخامس.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنه لن يضار أي مواطن مستحق للدعم، سواء دعم التموين، أو دعم الخبز، من عملية استكمال بيانات بطاقة التموين، التي تبحث الوزارة حاليا، عن معايير وآليات ما سيجري خلال الأيام المقبلة، من أجل ضبط منظومة الدعم، مشددًا على أن الهدف هو استكمال البيانات هو من يحصل على الدعم وهو يستحقه، ومن يحصل عليه، وهو ليس بحاجة له وغير مستحق.