باقي 10 أيام.. مهلة نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى دون محل الإقامة

تتسلم مكاتب التموين حاليا من المواطنين الراغبين في نقل بطاقة التموين من محافظة إلى محافظة أخرى، طلبات النقل، وذلك مع استمرار المهلة التي أعلنت عنها وزارة التموين والتجارة الداخلية والمستمرة حتى منتصف الشهر الجاري وتحديدا يوم 15 يناير 2022، وذلك دون التقيد بمحل الإقامة للمواطن الراغب في نقل بطاقته التموينية.

باقي 10 أيام على مهلة نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى

وتحول مكاتب التموين حاليًا طلبات المواطنين والخاصة بنقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى حتى منتصف شهر يناير الجاري، دون التقيد بمحل الإقامة ودون مطابقة عنوان بطاقة الرقم القومي بالمحافظة التي يرغب التحويل لها، وذلك بناء على قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بتحديد مهلة حتى 15 يناير الجاري للمواطنين راغبي نقل بطاقاتهم التموينية للتمكن من صرف الخبز والتموين من المحافظة المقيمين فيها لظروف العمل أو الإقامة.

رسالة التموين عبر بونات صرف الخبز

وبثت وزارة التموين والتجارة، عبر بونات صرف الخبز، رسالة للمواطنين أسفل بون الصرف معلنة في الرسالة عن قرار الفصل الجغرافي في صرف الخبز بين محافظات القاهرة الكبرى، يأتي ذلك تنفيذا للقرار الوزاري والذي تم تطبيقه بداية شهر أكتوبر الماضي 2021، والخاص بالفصل الجغرافي في صرف الخبز بين محافظات القاهرة الكبرى، حيث نص القرار على «اعتبار كل محافظة من محافظات القاهرة الكبرى نطاق جغرافي مستقل، على أن يتم صرف الخبز للمواطن المقيم في محافظة القاهرة لظروف العمل أو الإقامة بعد نقل البطاقة التموينية لمحافظة القاهرة، وبالمثل على محافظتي الجيزة والقليوبية»، وذلك إلغاء للقرار الذي كان معمولا به بـ«صرف الخبز بين محافظات القاهرة الكبرى قبل أكتوبر 2021».

فيما توفر وزارة التموين، نقل البطاقة التموينية عن طريق وسيلة أخرى بخلاف الذهاب لمكاتب التموين، حيث تتم من خلال بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين، وذلك باتباع خطوات تتمثل في التالي:

1- الدخول على بوابة مصر الرقمية للتموين من هنا.

2- الضغط على خانة نقل من محافظة إلى أخرى من هنا.

3- اختيار الموافقة على الشروط والأحكام بالضغط على أوافق.

4- الضغط على كلمة «التالي».

5- تحديد واختيار المحافظة الجديدة من قائمة المحافظات.

6- تحديد الإدارة التموينية ومكتب التموين وفقًا للمحافظة الجديدة.

7- عرض أكثر من بدال وفقًا لبيانات مكتب التموين.

8- تحديد اسم البدال المراد صرف التموين من منفذه.

9- الضغط على «التالي».

10- بعد ذلك تظهر رسالة إلكترونية بأنه تم إرسال طلبك بنجاح.