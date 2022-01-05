التموين: صرف 15% من السلع التموينية لشهر يناير
كتب:
الوطن
11:53 ص | الأربعاء 05 يناير 2022
أحمد كمال معاون وزير التموين
أكد احمد كمال- معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، أن نسب صرف السلع التموينية وصل إلي 15%، عن شهر يناير الجاري.
وأشار كمال إلي أن عمليات الضخ اليومي للسلع يصل إلي 4000 آلاف طن سكر، و3000 آلاف طن زيت مناصفا بين العبوة حجم الـ 800 ملي والعبوة حجم الــ 1 لتر، وبالنسبة للمكرونة والأرز أشار المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير الأستاذ/ احمد كمال، إلي أن نسب الضخ اليومي لهما تصل إلي 1000 طن أرز و1000 طن مكرونة.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون الوزير أن السيد الأستاذ الدكتور / علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية ، يتابع دورياً مع رئيسا شركتي الجملة (العامة - المصرية) المخزون الاستراتيجي بمخازن الشركتين، مشيراً إلي انه قد وجه بالاستمرار في توفير مخزون استراتيجي من السلع بكافة المخازن تحسباً لسقوط الإمطار.
وأضاف الأستاذ / احمد كمال – معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة أن السيد الأستاذ الدكتور/ علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه رئيسا الشركتين بمتابعة مخازن الشركة والتي يصل عددها إلي 1500 مخزن بالتأكيد على استخدام نظام ميكنة المخازن ، مشيرا إلي أنه قد تم ميكنة كل مخازن الجملة، وبات من السهل معرفة المنصرف والرصيد من السلع والتدخل في أي وقت لضخ أي سلعة، ونوه الأستاذ / احمد كمال - معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، أن السيد الأستاذ الدكتور/ على المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه مديري المديريات بالمحافظات بتكثيف الحملات الرقابية علي منافذ الصرف للتأكد من وصول الدعم إلي مستحقيه بالإضافة إلي اتاحة ووفره السلع.
وشدد السيد الأستاذ الدكتور / على المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، علو ضرورة متابعة صرف السلع المقررة علي بطاقة الدعم بالأسعار المعلن عنها، وشدد على قيام صاحب المنفذ بوضع لافتة في مكانه واضح أمام المواطنين بأسعار السلع أيضاَ.