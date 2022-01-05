التموين: صرف 15% من السلع التموينية لشهر يناير

أكد احمد كمال- معاون الوزير والمتحدث الرسمي ‏للوزارة، أن نسب صرف السلع التموينية وصل إلي 15%‏، عن شهر يناير الجاري.

وأشار كمال إلي أن عمليات الضخ اليومي للسلع يصل إلي ‏‏4000 آلاف طن سكر، و3000 آلاف طن زيت مناصفا بين ‏العبوة حجم الـ 800 ملي والعبوة حجم الــ 1 لتر، وبالنسبة ‏للمكرونة والأرز أشار المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير ‏الأستاذ/ احمد كمال، إلي أن نسب الضخ اليومي لهما تصل إلي ‏‏1000 طن أرز و1000 طن مكرونة.

وأكد المتحدث الرسمي ‏للوزارة ومعاون الوزير أن السيد الأستاذ الدكتور / علي ‏المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية ، يتابع دورياً مع رئيسا ‏شركتي الجملة (العامة - المصرية) المخزون الاستراتيجي ‏بمخازن الشركتين، مشيراً إلي انه قد وجه بالاستمرار في توفير ‏مخزون استراتيجي من السلع بكافة المخازن تحسباً لسقوط الإمطار.

وأضاف الأستاذ / احمد كمال – معاون الوزير المتحدث الرسمي ‏للوزارة أن السيد الأستاذ الدكتور/ علي المصيلحي - وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، قد وجه رئيسا الشركتين بمتابعة ‏مخازن الشركة والتي يصل عددها إلي 1500 مخزن بالتأكيد على استخدام نظام ميكنة المخازن ، مشيرا إلي أنه قد تم ميكنة كل مخازن ‏الجملة، وبات من السهل معرفة المنصرف والرصيد من السلع ‏والتدخل في أي وقت لضخ أي سلعة، ونوه الأستاذ / احمد كمال ‏‏- معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، أن السيد الأستاذ ‏الدكتور/ على المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، قد ‏وجه مديري المديريات بالمحافظات بتكثيف الحملات الرقابية ‏علي منافذ الصرف للتأكد من وصول الدعم إلي مستحقيه ‏بالإضافة إلي اتاحة ووفره السلع.

وشدد السيد الأستاذ الدكتور / على ‏المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، علو ضرورة متابعة ‏صرف السلع المقررة علي بطاقة الدعم بالأسعار المعلن عنها، ‏وشدد على قيام صاحب المنفذ بوضع لافتة في مكانه واضح أمام ‏المواطنين بأسعار السلع أيضاَ.‏