غلق أكاديميات وهمية تزعم منح شهادات طبية في دمياط

شكلت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية، برئاسة الدكتور سيد عبد الجواد، وكيل الوزارة، لجنة من العلاج الحر لغلق الكيانات الوهمية المسماة أكاديمية، وتوجهت اللجنة برئاسة مدير الإدارة الصحية بفارسكور، وعضوية كل من أعضاء العلاج الحر بالإدارة والديوان، ومشاركة المجلس المحلي بفارسكور لتنفيذ غلق وتشميع ما تسمى أكاديمية الرائد الكائنة بفارسكور لزعمها منح دبلومات معتمدة للتمريض والعلاج الطبيعي.

تشميع أكاديمية ميترال بدمياط الجديدة

كما توجهت لجنة العلاج الحر لتنفيذ غلق وتشميع ما تسمى بأكاديمية ميترال في دمياط الجديدة؛ لمزاولتها العمل دون ترخيص، وإعطاء نشاط تعليمي ودبلومات للفئات الطبية والتمريض والعلاج الطبيعي وصيانة الأجهزة الطبية وزعمهم أنها شهادات معتمدة.

الاطلاع على قائمة المؤسسات المعتمدة

وناشدت وكيل مديرية الصحة بدمياط، الجميع بضرورة اطلاع المواطنين على قائمة المؤسسات التعليمية والأكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات والمعلن عنها من قبل وزارة التعليم العالي؛ كى لا ينخدع البعض في الكيانات الوهمية.