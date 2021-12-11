غلق مركز تدريب غير مرخص للتمريض وتشميع «سنتر» دروس خصوصية ببني سويف

تمكنت حملة من فرع حماية المستهلك في بني سويف، والعلاج الحر بمديرية الصحة والتفتيش المالي والإداري والبيئة بالمحافظة ومسؤولي الوحدة المحلية بالفشن من غلق وتشميع مركز تدريب أكاديمية لمزاولتها تدريب الطلاب على مهنة التمريض بدون ترخيص من الجهات المختصة.

محافظ بني سويف يوجه بمتابعة المستشفيات الخاصة ومراكز التدريب

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قد كلف، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، بالمرور والمتابعة على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية للتأكد من حصول العاملين بها في مجال التمريض على تراخيص لمزاولة المهنة، فضلا عن متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وتطبيق سياسات مكافحة العدوى ومراجعة الموقف القانوني وأنها تعمل في إطار قانوني وبشكل سليم.

وتبين إلى اللجنة خلال المرور عدم حصول أكاديمية تدريب على التمريض غير مرخصة بمركز الفشن، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفة.

غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بميدان الزراعيين

وفي سياق آخر، أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف باشراف المحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة بغلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بميدان الزراعيين، يدار بدون ترخيص وعدم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيرس كورونا، وجرى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالف.

وقال رئيس مدينة بني سويف إن هناك توجيهات من الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف باستمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء حيال مخالفات الإجراءات الاحترازية، من خلال العديد من الإجراءات، منها مواجهات التجمعات في الأماكن المغلقة وحظر تلقى العلم فى غير الاماكن المخصصة، والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.