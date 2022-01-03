السياحة: وثيقة تأمين صحي تغطي نفقات علاج المعتمر أثناء تواجده بالمملكة

ألزمت وزارة السياحة والآثار، غرفة شركات السياحة التابعة للإتحاد المصري للغرف السياحية، بتحرير عقد استرشادي موحد بين شركات السياحة والمعتمرين، يتضمن كافة بنود تنفيذ رحلة العمرة المتفق عليها بما فيها سياسة الإلغاء والتعديل، على أن يتم إدراج العقد على البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة، وأوضحت الوزارة أن توقيع المعتمر لهذا العقد بمثابة موافقة وإقرار من جانبه بكافة ما ورد به من أحكام.

وثيقة تأمين صحي إجبارية

وألزمت وزارة السياحة أيضًا من خلال الضوابط التي أقرتها لموسم العمرة للعام الهجرى 1443 غرفة شركات السياحة نيابة عن الشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة بإبرام وثيقة تأمين صحي تغطى نفقات علاج المعتمر أثناء تواجده في المملكة العربية السعودية حتى عودته إلى البلاد، على ألا تقل قيمة وثيقة التأمين الصحي عن مبلغ 100 ألف جنيه للمعتمر الواحد شاملة مصاريف الحجز والعلاج والتحاليل بالمملكة العربية السعودية.

مسئوليات الشركات السياحية تجاة المعتمر

وفي نفس السياق نص العقد الذي أعدته غرفة شركات السياحة ليكون وثيقة تعاقدية بين المعتمر والشركة السياحية المنظمة لبرنامج العمرة على أنّ شركة السياحة مسئولة عن إنهاء اجراءات سفر المعتمر المتعاقد معه في هذا العقد لآداء فريضة العمرة وتحديد تاريخ السفر والعودة من المملكة العربية السعودية مع تحديد وسيلة النقل وفنادق الإقامة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأيضًا التنقلات داخل السعودية، ونوع التسكين بالفندق سواء فرديا أو ثنائيا أو ثلاثيا أو رباعيا .

فيما نص العقد على أنّ المواطن المسافر للعمرة يلتزم بدفع قيمة رحلة العمرة كاملة نقدا، فضلا عن تقديم جواز سفر ساري لمدة عام على الأقل وتقديم الصور الشخصية المطلوبة وشهادات التطعيم الواجبة حتى يتثنى إنهاء إجراءات السفر بسهولة ويسر وسرعة، قبل قيام الرحلة بفترة زمنية مناسبة.

يشار إلى أنّ وزارة السياحة والآثار أعلنت أنّ موسم العمرة لهذا العام سيكون مقصورا على 3 أشهر هى رجب وشعبان ورمضان. .