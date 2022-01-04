السياحة: السلامة الصحية وجودة الخدمة بالفنادق أهم أسباب زيارة مصر

قالت غادة شلبيب نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن هناك عاملين رئيسيين، يحددان حاليا اختيارات السائح للدولة، التي سيزورها فى ظل وجود فيروس كورونا، وهما السلامة الصحية للمنشآت الفندقية والسياحية، التي تكفل للسائح عدم إصابته بفيروس كورونا أثناء رحلته السياحية، إضافة إلى جودة الخدمة السياحية المقدمة، التي تعتمد في الأساس على خبرة ومهارة العاملين بالقطاع السياحي، لافتة إلى أن وزارة السياحة والآثار اتخذت خلال الشهور الأخيرة، العديد من الإجراءات للارتقاء بهذين العاملين.

رفع مستوى المنشآت الفندقية

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»، أن وزارة السياحة اتخذت العديد من الإجراءات لرفع مستوى المنشآت الفندقية والسياحية، وتطبيق كل إجراءات السلامة الصحية بهما، وذلك عن طريق تكثيف اللجان التفتيشية المفاجئة على كل المنشآت، للتأكد من تطبيق المطاعم والفنادق لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية، مع توقيع عقوبات على المخالفين، إضافة إلى إنشاء اللجنة الدائمة للتفتيش على المنشآت السياحية والفندقية، التي تشارك بها عدد من الجهات والوزرات، ويترأسها ممثل لوزارة السياحة، فضلا عن إعادة تصنيف الفنادق المصرية، وفقا للمعايير العالمية، وتحديد حد أدنى لسعر الإقامة بالفنادق، لرفع مستوى الخدمة المقدمة.

تدريب العاملين بالقطاع السياحي

وأشارت إلى أن وزارة السياحة اهتمت أيضا بملف التدريب، ونجحت بالتعاون مع اتحاد الغرف السياحية، وغرفتي المنشآت السياحية والفندقية، في تدريب العاملين بالقطاع السياحي، وذلك للارتقاء بمهارات العاملين فى السياحة، لا سيما أن كل التوقعات والمؤشرات، تؤكد أن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، سترتفع بشكل كبير خلال العام الجاري.

وقال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه يجري حاليا تدريب العاملين بالفنادق، خاصة العاملين بقسمي الغذاء والمشروبات، على تطبيق اشتراطات السلامة الصحية، وغيرها من المهارات الأخرى، من خلال دورات تدريبية مكثفة مدتها يومان، موضحا أن الغرفة تستهدف وصول عدد المتدربين بنهاية النصف الأول من العام الجاري، لأكثر من 25 ألف عامل، وأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة مؤخرا رفعت من مستوى جميع الفنادق المصرية، التي بات العديد منها بمستوى الفنادق العالمية.