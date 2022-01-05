خالد عكاشة: يوجد ملفات مصرية تشادية مشتركة على رأسها مكافحة الإرهاب

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر شريكة لدول الساحل والصحراء في مكافحة الإرهاب، ومنذ تولي منصب رئيس الاتحاد الإفريقي، فإنها تدعم أشقاءها الأفارقة، وتعمل على تعديل المعادلة الأمنية لتخدم دولة تشاد، والدول المجاورة، من خلال مركز مكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء الموجود في مصر.

ملفات مصرية تشادية مشتركة لمكافحة الإرهاب

وأضاف «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، اليوم، أن تشاد دول جوار للدولة الليبية، ويوجد ملفات مصرية تشادية مشتركة، خاصة في ظل وجود تحركات إرهابية، حول تشاد والقاهرة، تعمل على نقل خبراتها لمحاربة هذه القوى الإرهابية.

إبرام اتفاقيات مختلفة مع تشاد من أجل مكافحة الإرهاب

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه سيوجد تعاون عسكري بين القاهرة وتشاد، وسيوجد تعاون أمني وتدريب الكوادر بجانب إبرام اتفاقيات مشتركة موضحا أنه سيكون هناك جانب استثماري أيضا، ومصر أبرمت الاتفاقية التجارية مع دول الكوميسا وهذا سيزيد من التبادل التجاري بين دول القارة الإفريقية وإتاحة الاستثمار المتبادل لخدمة الاستقرار والأمن في القارة السمراء.

دور المركز العام لمكافحة الإرهاب

ودشنت القاهرة المركز العام لمكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء برئاسة اللواء أركان حرب محمد عبد الباسط محمد علي، والذي يتعاون مع القارة الإفريقية ودول الساحل من أجل مكافحة الإرهاب.