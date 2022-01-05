«الشبيني»: توصيات طبية بالحصول على عقار كورونا في أول 5 أيام من الإصابة

قال الدكتور أيمن الشبيني أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، إن العقار الجديد الذي أنتجته شركة فايزر الأمريكية لعلاج مرضى فيروس كورونا بدأ إنتاجه، ومن المأمول أن تحصل عليه مصر خلال الفترة المقبلة.

تطوير كبير لقاحات كورونا لمواجهة المتحورات المتعددة

وأضاف «الشبيني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الدواء من شأنه تثبيط قدرة الفيروس على التكاثر خلال الـ5 أيام الأولى من الإصابة بالفيروس للحد من انتشاره في جميع أعضاء الجسد، لافتا إلى أن العقار الجديد قد أوصى الأطباء والعلماء بالحصول عليه في الأيام الأولى من الإصابة بالفيروس.

وأوضح أنه كلما تأخر تناول العقار الجديد بعد فترة من بداية الإصابة بفيروس كورونا سيكون من الصعب أن يعالج المرضى، «المرحلة المقبلة هيكون فيه تطوير كبير للقاحات الخاصة بكورونا لمواجهة المتحورات المتعددة التي تزداد، والأدوية المضادة لفيروس كورونا التي تتعاقد عليها مصر ضمن استراتيجية الدولة لمواجهة الجائحة».

اللقاح يساعد على تكوين أجسام مضادة ضد كورونا

وأكد أن اللقاح يساعد على تكوين أجسام مضادة ضد الفيروس ويحث الجسد على توليد مثل تلك الأجسام، وهي أجسام مناعية جاهزة تساعد على مقاومة المرض والدعم للجهاز المناعي، وتضيف أجسام مناعية أكبر لمقاومة الفيروس ومنع انتشاره بداخله، «الدواء علاج، واللقاح وقاية، ووجوب أخذ اللقاح أولوية أولى، أما العلاج فيعالج الإصابة حال حدوثها».

وتابع: «العلاج ضرورة لتجنب دخول المواطنين للمستشفيات في حالات متقدمة من الإصابة، والفيروس حصل فيه متحورات عدة ووصل عدد طفراته لـ46 طفرة، ونحتاج للكثير من الدراسات، وحتى تلك اللحظة أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه لا داعي للقلق من المتحور الجديد لحين رصده بشكل جيد، ومتابعة الحالات المصابة به، وهو نفس الإجراء الذي حدث مع ظهور متحور أوميكرون».

واختتم: «أوميكرون معدل انتشاره فاق معدلات انتشار دلتا، ومعدل وفاته انخفض بنسبة 7% على جميع أنحاء العالم، ويصيب الأنف والحنجرة والجزء العلوي من الجهاز التنفسي».