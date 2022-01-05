بدء عزاء إبراهيم حجازي بمسجد المشير.. والخطيب وغالي وعبدالحفيظ أبرز الحضور

بدء توافد المشاركين في عزاء الكاتب والناقد الرياضي إبراهيم حجازي، عضو مجلس الشيوخ، بمسجد المشير قاعة السلام بالتجمع الخامس بمشاركة عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأسرة الفقيد وتلاميذه .

أبرز الحضور في عزاء إبراهيم حجازي

وكان من أبرز الحضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وعدد كبير من الصحفيين أبرزهم الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة وقيادات مؤسسة الأهرام والإعلاميين والرياضيين.

ومن بين الحضور أيضا حسام غالي نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق وعضو مجلس النواب ومجلس إدارة الأحمر، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، ومحمد هاني، ومحمد شبانه عضو مجلس نقابة الصحفيين وعضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي عماد حسين والنائب مصطفى بكري، وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

تشييع الجنازة

وتوفي الناقد الرياضي الكبير إبراهيم حجازي، عضو مجلس الشيوخ، أول أمس الاثنين، وشيعت الجنازة عقب صلاة الظهر في نفس اليوم، من مسجد الفاروق بالمعادي.

وتخرج الإعلامي والصحفي إبراهيم حجازي، في المعهد العالي للتربية الرياضية بالهرم عام 1967، واشتغل ضابط احتياط بالقوات الخاصة عام 1957، ثم التحق بمؤسسة الأهرام عام 1975، ونجح في تأسيس مجلة «الأهرام الرياضي» في يناير 1990، وأصبح رئيس تحرير المجلة. وقدم إبراهيم حجازي، برامج تلفزيونية كان أبرزها «في دائرة الضوء».