«المركزي»: 25 مليون محفظة إلكترونية في مصر

قال المهندس إيهاب نصر، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، إن محفظة الهاتف المحمول، واحدة من ضمن الخدمات الإلكترونية التي أطلقها البنك، بهدف خدمة المواطن وتحقيق الشمول المالي، والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، وتعتمد على توفير الخدمات المصرفية بطريقة سهلة وبسيطة، وتسهيل تعاملات المواطن في حياته اليومية.

تطور المحافظ الإلكترونية

وأضاف «نصر» في مداخلة هاتفية مع برنامج «مال وأعمال» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، مساء الأربعاء، أن هناك تطورا كبيرا في التعامل بمحفظة الهاتف الممول، والسبب في هذا التطور هو قرارات البنك المركزي المتعلقة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي منها إعفاء المواطن من مصاريف فتح الحساب، ومصاريف التحويل، موضحًا أن هذا كان له أثر إيجابي وأقبل عليها المواطنون وحدث تطور كبير في الخدمة، وعدد المحافظ ارتفع بنسبة 60%، وأصبح هناك 25 مليون محفظة، وعدد المعاملات الشهرية زادت بحوالي 400% وارتفع حجم وقيم المعاملات الشهرية بأكثر من 850% أي بحوالي 9 أضعاف، ووصلت لـ36 مليار جنيه، وهذا تطور إيجابي كبير.

قرارات سهلت المعاملات الإلكترونية

وتابع وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، أن المجلس القويم للمدفوعات الذي يرأسه الرئيس السيسي أصدر مجموعة من القرارات تسهيلًا على المواطنين وعلى رأسها إعفاء المواطن من دفع مصاريف فتح المحفظة، موضحًا أن المحفظة عبارة عن حساب مصرفي بسيط يستيطع المواطن الحصول عليه من خلال أي فرع للبنوك، أو شركات الهاتف المحمول المنتشرة في مصر، ثم يحمل تطبيقًا على الهاتف المحمول يستطيع من خلاله التحكم في الحساب وينفذ عمليات مصرفية مثل وضع الأموال فيه من خلال ماكينات الـATM أو فروع شركات المحمول، ويحول المال إلى شخص داخل مصر، أو يستقبل منه الأموال في ثوان معدودة، كما يستطيع تسديد فواتير الكهرباء والهاتف وغيرها من الخدمات.

وأوضح أنهم أطلقوا اليوم البوابة الإلكترونية للتحكم في محفظة الهاتف المحمول، لكي يستطيع المواطن الاستعلام عن حساباته، ومعرفة مقدم الخدمة، والمعلومات الأساسية لفتح حساب، وأن ينتقل من مقدم خدمة إلى آخر ويغلق الحساب في أي وقت خلال ثوان معدودة، والخدمة مقدمة للمواطن مجانًا دون أي رسوم، موضحًا أن تطور كبير في المدفوعات الإلكترونية، وخلال العام الماضي وصلنا إلى مليار معاملة إلكترونية بقيمة 3 تريليونات جنيه.