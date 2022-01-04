بريد الوطن.. أين أنت؟

أين أنت يا حلم العمر؟

أين أنت يا نصفى الآخر؟

بحثت عنك عمرى الذى مر

من أجلك تجرعت الصبر المر

يا دعوة أرجوها بأذان الفجر

يا أنشودتى لك أحلى الزهر

تعالَّ مللت الانتظار والصبر

ليكتمل بدراً هلال القمر

هل تسمع مناجاة طيفك بالسحر

يا توأم الروح وفرحى المنتظر

لك وردى وحبى وشوق أحر

زكية العز

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