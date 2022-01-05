حسن الرداد: «أنا وإيمي لم ننفصل وحياتنا رائعة سويًا».. فيديو

طمأن الفنان حسن الرداد الجمهور على زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، مؤكدًا أنها بخير وتمنى لها أن تتجاوز محنتها بعد فقدان والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وكشف حسن الرداد حقيقة انفصاله عن إيمي سمير عانم، وذلك في ضوء الأخبار المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي على مدار الأيام القليلة الماضية، مؤكدًا خلال لقائه في برنامج «سينماتك» على الفضائية السعودية SBC، أنّ هذا الكلام عارٍ تمام عن الصحة.

وقال حسن الرداد: «أنا وإيمي لم ننفصل وحياتنا رائعة سويًا ولكننا أكثر ثنائي فني يطلق عليه الشائعات من آنٍ لآخر».

حقيقة اعتزال إيمي سمير غانم للفن

وعن اعتزال إيمي للفن، قال حسن الرداد إنّ زوجته لم تعتزل، ولم يعد يمر أسبوع حتى تنطلق الشائعات، مشيرا إلى أنه لم يقرأها ويتركها تموت، ولكن هناك أمورا من الضروري الرد عليها».

حسن الرداد يُقدم مسرحية «في نص الليل» بالسعودية

يذكر أن حسن الرداد كان في السعودية الأسبوع الماضي، لعرض مسرحيته «في نص الليل» على مسرح البوليفارد.

مسرحية «في نص الليل»، بطولة غادة عادل وحسن الرداد وريم مصطفى، ومحمد عبد الرحمن وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود، وإخراج عمرو عرفة، وهو عمل مسرحي جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، وهو مشروع جديد يعرض للمرة الأولى فى موسم الرياض، ويعتمد على إعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر، وفيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الإذاعية والتليفزيونية.