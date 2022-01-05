«الضرائب»: نستهدف رفع مليون فاتورة إلكترونية يوميا قبل نهاية مارس

كشف طلعت عبد السلام المدير الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية، تستقبل يوميا 650 ألف فاتورة، موضحا أن المصلحة تستهدف الوصول بعدد الفواتير التي ترفع عبر منظومة الفاتورة الإلكترونية، إلى نحو مليون فاتورة يوميا، قبل نهاية شهر مارس المقبل.

وأكد «عبد السلام» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بلغ عدد الممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الإلكترونية طواعية -أي دون قرارات إلزام- (20382) ممول، كما بلغ عدد الممولين الذين أرسلوا وثائق على المنظومة طواعية أى خارج قرارات الإلزام 1029 ممولا.

إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من منظومة الفاتورة الإلكترونية، دمج وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، لتحقيق العدالة الضريبية، وإرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة.

وكشف «عبد السلام»، عن الانتهاء من إدخال كل الشركات العاملة في مصر، على منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل نهاية هذا العام، مؤكدا استمرار المصلحة في استكمال كل مراحل المنظومة في التوقيتات المحددة لذلك، مشيرًا إلى أن منظومة الفاتورة الالكترونية، تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030.

تطوير المنظومة الضريبية

وتابع «عبد السلام»، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبي، بما يسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، على النحو الذي يساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها، موضحا أن الفاتورة الإلكترونية، من شأنها تعظيم فرص دمج وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، لتحقيق العدالة الضريبية، وإرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تضاهي الدول المتقدمة.

وأعلنت مصلحة الضرائب اليوم، في بيان رسمي، أن أكثر من 31 ألف شركة سجلت على منظومة الفاتورة الإلكترونية، بينما رفعت نحو 6700 شركة مستنداتها عبر المنظومة حتى الآن، بالإضافة إلى أرسال أكثر من 109 ملايين فاتورة إلكترونية، جرى إرسالها على المنظومة منذ بداية تفعيلها حتى الآن.