غادة عادل: أولادي يطالبونني بالعودة إلى مجدي الهواري

قالت الفنانة غادة عادل، إنّ مواجهة طليقها المخرج مجدي الهواري، في برنامج «بصراحة»، لم يكن أمرًا مزعجًا بالنسبة لها، قائلة إنّ «كلامه دخل قلبي وعقلي».

غادة عادل: هذا سر بكائي خلال مواجهة طليقي

وأكدت غادة عادل، خلال حوارها في برنامج «سينماتك»، أنها تأثرت بحديثه، رغم قرارها قبل الحلقة، بأنها لن تتفاعل ولن تبكي، وأن كثرة محاولاتها للتماسك أدت إلى بكائها في النهاية.

وعن رد فعل أبنائهما عقب الحلقة، كشفت الفنانة غادة عادل، أنهم طالبوها بالعودة لوالدهم، وأنها أخبرتهم أن الهدف ليس في الرجوع، وأن علاقتهما الحالية، ببعضهما جيدة، وأن المستقبل لا أحد يعلم به.

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن ردة فعل أولادها بعد لقاءها بطليقها مجدي الهواري..@yaraalmuhtadi#سينماتك pic.twitter.com/zDUvnUb65m — SBC channel (@SBC_Channel) January 4, 2022

يذكر أن غادة عادل شاركت مؤخرًا في عرض مسرحية «في نص الليل» ضمن فعاليات موسم الرياض، وتستعد حاليًا لمسلسل «أحلام سعيدة» الذي تشارك به في موسم رمضان مع الفنانة يسرا.

غادل عادل تتحدث عن مشاركتها في مسرحية «في نص الليل»

وقالت الفنانة غادة عادل، في تصريح سابق لـ«الوطن»، إنها سعيدة بالعمل مع يسرا، ومتحمسة جدا للمسلسل، وتحمست أكثر عندما قرأت السيناريو الخاص به، لأن الفكرة جديدة ومختلقة، وتتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور والنقاد.

«في نص الليل» عمل مسرحي جديد، مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، ويعتمد على اعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر، فيها مزيج من المسرحيات والافلام والمسلسلات الإذاعية والتليفزيونية، وجرى وضعها في قالب مسرحي جديد برؤيه مختلفة وعصرية، كتبها ايمن بهجت قمر نجل الكاتب الراحل، ويخرجها عمرو عرفة في اول اخراج مسرحي له.