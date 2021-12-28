غادة عادل ومجدي الهواري.. ذكريات واحترام متبادل رغم الانفصال

حظي لقاء غادة عادل ومجدي الهواري، بردود فعل واسعة، حيث يُعد اللقاء الأول لهما بعد الانفصال، إذ تحدثا عن ذكرياتهما ومدى حبهما واحترامهما لبعضهما البعض، وكذلك تأثير مشوارهما الفني على أبنائهما.

يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة أبرز تصريحات غادة عادل ومجدي الهواري ضمن برنامج «بصراحة مع» المعروض على قناة mbc، لاسيما بعدما تصدرت محركات البحث وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ترصدها «الوطن» في التقرير التالي:

غادة عادل

- كنت بتخاف أعمل دور صعب ومش واثقة فيا 100% .. مش زعلانه منك.. بس أنت كنت حاطط لي قواعد وحسابات.

- في أفلام أنا معملتهاش بدافع الغيرة.. ودي أول مرة نقعد نتكلم كده من 5 سنين بعد ما اتطلقنا.. وفي أفلام لينا سوا لما بتيجي في التليفزيون بقلبها.

- كنت بخاف من اللي جاي، لكن حاليًا مفيش خوف إطلاقًا، وبعيش اليوم بيومه زي ما بيتقال.. ومش خايفة من الموت كمان.

مجدي الهواري

- بتهزمي نفسك بأفلام دلوقتي وتهدمي كل التاريخ اللي عملناه سوا.. وأنا كنت مركز في اختياراتك عشان ميبقاش في غلطة.

- الناس كلها فاكرة أن أنا اللي اكتشفتك بس الحقيقية هم ميعرفوش إنك أنت اللي اكتشفتيني.

- فضلنا متجوزين لمدة 20 سنة تقريبًا، وده أكيد بيدل على نجاح علاقتنا.

ويُعرض حاليًا للفنانة غادة عادل، فيلم المحكمة، حيث يُشاركها البطولة فتحي عبد الوهاب وصلاح عبد الله وجميلة عوض وأحمد خالد صالح ونجلاء بدر ويسرا اللوزى ومايان السيد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

أما المُخرج خالد الهواري، يُشارك في موسم دراما رمضان المُقبل، من خلال مسلسل جديد يحمل اسم «دايما عامر» للفنان مصطفى شعبان.