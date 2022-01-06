حظك اليوم برج الجدي الخميس 6-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الجدي بأنه يبحث عن المثالية للوصول إليها، لذا فهي غالبا ما تؤدّي عملها بحرفيّة عالية حرصا منها على الوصول لأعلى مرحلة ممكنة من الإتقان.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم، لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

القمر في منزل العلاقات يساعدك على استعراض قدراتك ومواهبك بذكاء وتؤثر اليوم فيمن حولك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

اليوم مناسب للخوض في جدال مع الأحباب أو الأهل، والهدف من ذلك التعاون والتكامل.

من أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 15 يناير.