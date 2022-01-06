حظك اليوم برج الدلو الخميس 6-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الدلو بقدراته الفكرية العميقة، ولديه العديد من الطرق طرقا المميزة في التفكير والتحليل تجعل شخصيته فريدة، ويتمكن من جذب الأصدقاء أينما ذهب، لأنه يتمتع بالكثير من اللطف، كما يتميز بحبه للاستماع إلى الناس؛ وذلك لأنه يحب تقديم المساعدة وإعطاء النصائح المفيدة لهم.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

الوضع الفلكي يجعل اليوم مناسبا للقيام بأعمال أو تجارة أو مقارنة سلع، بشرط أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

المريخ وعطارد داعمان ويجعلانك مشرقا، وأكثر ميلا لإصلاح علاقةٍ ما.

من أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل أحمد راتب، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.