متحدثة «منتدى شباب العالم»: النسخة الرابعة ستكون الأكبر منذ انطلاقه

قالت سارة بدر المتحدثة باسم منتدى شباب العالم، إن النسخة الرابعة من المنتدى تأتي تحت عنوان «عالم ما بعد جائحة كورونا»، موضحة أن المنتدى استقبل أكثر من نصف مليون طلب من شاب وشابة من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في المنتدى، إذ سيشارك فيه 196 دولة، وهذا يُعد الأكبر منذ بدء المنتدى، موضحة أنه خلال أيام قليلة سيجري استقبال الوفود بشرم الشيخ، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية لها منذ قليل.

الحصول على التطعيم شرط حضور منتدى شباب العالم

وأضافت «بدر»، أن الشرط الأساسي لحضور المنتدى هو الحصول على التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، إذ أن المنتدى يراعي التباعد الاجتماعي خلال تنظيم الجلسات في القاعات، كما سيناقش المنتدى عدة مجالات ومبادرات منها مجال الطاقة ومبادرة حياة كريمة وذوي الرعاية الصحية من حول العالم وريادة الأعمال والتطور التكنولوجي فضلا عن الفرص المتاحة.

التغير المناخي موجود بقوة ضمن أعمال المنتدى

وأشارت المتحدثة باسم منتدى شباب العالم، إلى أن قضية التغير المناخي ستكون موجودة بقوة ضمن أعمال المنتدى، وسيجري إصدار توصيات قوية بشأنه، وأضافت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقدم الدعم الكامل للشباب المصري ويظهر ذلك من خلال تنظيم المنتدى، مؤكدة أنه لم يجري الاستقرار حتى الآن على العدد النهائي الذي سيشارك في المنتدى، لكن سيجري تخفيض الأعداد عن السنوات الماضية.

المنتدى حقق فائضا ماليا 50 مليون جنيه

وأردفت أن عدد المشاركين في منتدى شباب العالم النسخة الماضية كان عددهم 7 آلاف مع مراعاة اختلاف الجنسيات والثقافات، مؤكدة أن ميزانية المنتدى تأتي من خلال الرعاة الشركاء الرسميين سواء من شركات أو وزارات أو مؤسسات دولية، فالمنتدى حقق فائضا ماليا 50 مليون جنيه، وجرى اتخاذ قرار بالتبرع بها لدعم المبادرات التنموية.