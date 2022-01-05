«البيئة» تحذر من جودة الهواء بالقاهرة الكبرى خلال الأيام المقبلة

حذرت منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، من أن العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات من المصادر المختلفة بمناطق القاهرة الكبرى خلال أيام 5 و6 و7 يناير الجاري، نتيجة الهدوء النسبي للرياح الذي قد يصل إلى حد السكون على بعض المناطق، وتصاحبه تهوية رأسية سيئة مما يساعد على زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية المختلفة ويؤثر على مستوى جودة الهواء.

انخفاض مستوى جودة الهواء

وجاء التحذير استنادا إلى بيانات منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء التابعة لوزارة البيئة، والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية، التي أوضحت انخفاضا في مستوى جودة الهواء بدءا من صباح اليوم، نتيجة الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية، مما تسبب في تركيز الملوثات من المصادر المختلفة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة من خلال دوريات التفتيش التابعة لها، ستقوم بالتكثيف من حملاتها على مصادر التلوث المختلفة للتخفيف من حدة تأثر جودة الهواء بتلك العوامل الجوية، وتهيب بالكيانات الصناعية بالقاهرة الكبرى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لتخفيف الأحمال في ظل الظروف الجوية غير المواتية التي تساعد على تركيز الملوثات.

البيئة تحذر كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية من الخروج من المنزل

كما ناشدت وزيرة البيئة، المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية، التقليل بقدر المستطاع من الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة، لتجنب الآثار السلبية الناتجة.

وأكدت أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أي شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء، مطالبة المواطنين بعدم التردد في الإبلاغ عن أي مصدر للتلوث وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس آب على رقم 01222693333.