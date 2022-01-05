أستاذ حالات حرجة: «النسبة الأكبر من المصابيين بكورونا حاليا خاصة بمتحور دلتا»

قال الدكتور أيمن ثروت، أستاذ الحالات الحرجة بجامعة عين شمس، إن أعداد مصابي فيروس كورونا في المستشفى، كان ثابتا خلال الفترة الطويلة الماضية، ولم تكن مقلقة، لكن خلال الأيام البسيطة الماضية، زادت أعداد المصابين، لكنها لم تصل للذروة حتى تلك اللحظة، «النسبة الأكبر من المصابين حاليا، خاصة بمتحور دلتا».

ثروت: متحور أوميكرون الموجود بمعظم دول العالم فيروس ضعيف

وأضاف «ثروت»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أن متحور أوميكرون الموجود في معظم دول العالم، فيروس ضعيف، لكن يجب أخذ الحذر ضده بشدة، «بيأثر على الشهية والغثيان ثم الرشح، ومشكلته في سرعة الانتشار، ومنظمة الصحة العالمية، كان عندها تخوف لو حصل زيادات جامدة في الأعداد، لأنه بكدة ممكن تحصل تحورات أخرى».

ثروت: كورونا ذا سمة أساسية تعتمد على التحور الدائم والدوري

وأوضح أن فيروس كورونا ذا سمة أساسية، تعتمد على التحور الدائم والدوري، وهو ما توقعه العلماء من قبل، لافتا إلى أن متحورات الفيروس، قد تضعف شيئا فشيئا، حتى يتحول لدور برد عادي.

وفند: «غالبية الناس مش بتحتاج أنها تدخل مستشفيات، ونسبة الإشغال في الرعاية المركزة مليئة، لكن في الرعايات المتوسطة، وصلت نسبة الإشغال لـ70%، معظم الناس في المجتمع بيعانوا من الأعراض، وبيكون دور خفيف ومش بيسيب تعب جامد في الجسم».

وتابع: «أغلب المصابين شديدي الخطورة لم يتلقوا لقاح كورونا، ومن تلقى اللقاح يمرض بالمتحور الجديد أيضا، وذلك لأن متحور أوميكرون، يقل قدرة اللقاح عليه شويتين، علشان كده العلماء بيحاولوا يطوروا التطعيم».