أحمد عيد: غيابي الفني «مش فارق معايا».. لن أعمل إلا ما أقتنع به

أعرب الفنان أحمد عيد عن استيائه الشديد من تداول البعض من مُحبيه تصريحا مقتضبا قديما له، بأنه بعيد عن الساحة الفنية، لعدم حماس أي من المُنتجين أو المخرجين للتعاقد معه.

أحمد عيد يكشف حقيقة عدم رغبة المنتجين في العمل معه

وكتب أحمد عيد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: «أنا مش بحب أعلق على الحاجات اللي من النوع ده، بس عشان بشوف البوست ده كتير، أولاً الكلام ده من 5 سنين في عرض فيلم ياباني أصلي، وكان رد علي سؤال أنت غايب ليه ومبنشوفكش كتير فكان ردي في سياق معين، والجملة مش كاملة، ومش مقصود بيها التأكيد إن محدش بيشغلني لأنها مينفعش تتقال بالشكل ده».

أنا هشتغل الحاجات اللي أنا مقتنع بيها

وأضاف أحمد عيد: «غير كده إن أنا في الحقيقة مبشتغلش أي حاجه ومش فارق معايا تواجدي بشكل دائم عمال على بطال، أنا هشتغل الحاجات اللي أنا مقتنع بيها وشايفها مناسبة ليا.. معلش أنا بس حبيت أقول الكلمتين دول وليلتكم سعيدة ويارب منشوفش البوست ده تاني».

تفاصيل فيلم ياباني أصلي للفنان أحمد عيد

يذكر أنّ فيلم ياباني أصلي عُرض لأول مرة عام 2017، وهو من بطولة أحمد عيد، وهشام إسماعيل، وندى موسى، وإيمان السيد، ومحمد ثروت، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد كريم.

تدور أحداث الفيلم حول شاب مصري يقع في حب فتاة يابانية تعمل في السفارة اليابانية بالقاهرة، وتبادله الحب، ويقرران الزواج، وتعيش معه في شقة بإحدى المناطق العشوائية، وتنجب منه طفلين توأم، وتعود بالأبناء إلى اليابان مجددًا، ويحاول الشاب البحث عن أبنائه لكي يعود بهم إلى مصر.