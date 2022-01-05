وزير التعليم عن الأسئلة المقالية في الثانوية: «التقييم ناقص من غيرها»

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على مطالب بعض الطلاب وأولياء الأمور، بعدم وجود أسئلة مقالية في امتحانات الثانوية العامة بمراحلها المختلفة، موضحًا أنه من الممكن أن يأتي سؤال في الامتحان يقول: «ما رأيك في هذا الأمر؟» أو اكتب موضوع تعبير، أو ترجم الفقرة التالية، وهذا أمر ليس جديد، «بيقولوا ما أنتم شلتوه السنة اللي فاتت، بقولهم طب إحنا شيلناه السنة اللي فاتت عشان أسباب تتعلق بالتكنولوجيا وعدم التدخل البشري، ومش معناه أننا شلناه على طول».

إلغاء الأسئلة المقالية ينقص من التقييم

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، على قناة «etc»، أنه يجب على الطلاب تعلم القراءة والكتابة والترجمة، متابعا: «لو لغينا الأسئلة المقالية يبقى التقييم مش مكتمل، أحيانا لازم أشوف خطوات حل مسألة معينة في مادة الرياضيات»، متسائلًا: «ليه بنتكلم على أن الأمر ده جديد، بس أعتقد أنه نوع من أنواع الضغط من قبل الكبار، وهم أولياء الأمور وليس الطلاب، عشان ياخدوا الحاجة الأسهل».

الامتحانات بها جزء إلكتروني

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الامتحانات تحتوي على جزء إلكتروني تتم إجابته على التابلت، وجزء آخر ورقي، «يعني عاوزين أوبن بوك وعدد الأسئلة وتوزيع الدرجات كمان، دي قضية تكتيكية متفرقش مع الطالب، وبلاش مقولة ده كده امتحانين، لأ، هو امتحان واحد سواء بقى كله إلكتروني أو ورقي أو شفوي، للأسف الشديد الاهتمام الأساسي بتاع الطلاب وأولياء الأمور هو الاجتهاد من أجل الامتحان فقط، مش عشان نعرف ونتعلم ونعيش ونكون مواطنين صالحين، ده كله يتضائل أمام فكرة ورغبة الطلاب أنها تقفل الامتحان وتعرف الأسئلة وتوزيع الدرجات».