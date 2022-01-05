وزير التعليم: جاهزون لعقد الامتحانات.. وإجراءات مشددة ضد كورونا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الانتهاء الكامل من الاستعدادات النهائية، لعقد الامتحانات لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والمنتظر أن تبدأ في 15 يناير الجاري، موضحة أنه جرى التنبيه على جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بتشديد الإجراءات الاحترازية اللازمة داخل المدارس التي يوجد بها لجان امتحانات، لمواجهة فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين.

تعقيم لجان الامتحانات بشكل دوري

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يوجد أي نية على الإطلاق لتأجيل الامتحانات لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، وأن الامتحانات في مواعيدها المحددة، طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021-2022، مشيرا إلى أن لجان الامتحانات تعقم بشكل دوري، بسبب فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على الامتحانات من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وزير التعليم ينفي تأجيل الامتحانات

وقال وزير التعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لن يجرى تأجيل الامتحانات بسبب متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، مشددًا على جميع الطلاب بارتداء الكمامات الطبية أثناء الامتحانات وعدم نزعها، للحفاظ على سلامتهم من خطر الإصابة بعدوى كورونا، مؤكدا أنه يجرى تقليل أعداد الطلاب داخل اللجنة الواحدة بحد أقصى 15 طالبًا بكل لجنة، لتحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب.

إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 قريبا

وأوضح «شوقي» أنه سيعلن عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 قريبا، وتحديدًا عقب انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي 2022، مؤكدًا أن جائحة فيروس كورونا، لن تكون عائق أمام الوزارة في عقد الامتحانات، علاوة على أن الوزارة لن ولم تعقد أي امتحانات في المنازل.

وتابع أن جميع الامتحانات ستعقد في لجان مراقبة كاملة في المدارس، إضافة إلى تجهيز غرف عزل داخل اللجان الامتحانية، تحسبًا للاشتباه في أي طالب أو معلم بكورونا خلال الامتحانات، كما يقدم الدعم الطبي لأي مصاب، لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل لنقل الحالة المصابة إليه.